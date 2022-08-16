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    • Haberler
    • 16.08.2022 08:50
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    • 16.08.2022 08:50
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    Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane? 2022 YKS ek tercih nedir, kimler yapabilir?

    Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane? 2022 YKS ek tercih nedir, kimler yapabilir? Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? soruları sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurmasının akabinde yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ve yerleşemeyenler 2. yedek tercihler hakkında bir çok soruyu gündeme taşıdı. YKS ek tercih kılavuzunın yayımlanmasıyla boş kalan kontenjanlar ve taban puanları ortaya çıkacak. İşte detaylar...

    Gülistan Başköy
    Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane?

    Üniversite adaylarının beklediği açıklama son dakika geldi. 28-29 Haziran tarihlerinde 81 il genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2022-YKS) tercih sonuçları ilan edildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Peki Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane? 2022 YKS ek tercih nedir, kimler yapabilir? Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? İşte YKS ek tercih kılavuzu ve diğer detaylar...

    YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıtlar sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar duyurulacak. Ardından da ek tercih süreci başlayacak.

    EK TERCİH NASIL YAPILIR, TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

    YKS tercih hakkı 24 tanedir. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.

    Öte yandan 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri, 14 -18 Ekim 2021 tarihinde alınmıştı.

        YKS EK TERCİH NEDİR, KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

        YKS 2022 tercihlerine göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek.

        YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

        YERLEŞENLER 2. TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        2022-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

        Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
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        Haberler Haberler Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane? 2022 YKS ek tercih nedir, kimler yapabilir?
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