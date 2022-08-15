ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk defa? ÖSYM sonuçları E-DEVLET EKRANI! YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022? Aday şifresi ne demek?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Özellikle ÖSYM AİS aday şifresi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM sonuçları E-DEVLET EKRANI sıkça sorgulanıyor. Peki ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır? YÖK ATLAS ne zaman güncellenecek 2022?
YÖK ATLAS 2022
Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas'a https://yokatlas.yok.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
YÖK Atlas programı Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı, Meslek Atlası, Üniversitelerimiz, Lisans/Önlisans Atlası, Mezun Başarı Atlası, Net Sihirbazı ve Tercih Listem" olmak üzere toplam 9 modülden oluşuyor.
Adaylara üniversite ve meslek tercihlerinde bilgi ve rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz 2022 tarihinde 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
ÖSYM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ya e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilir.
ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ