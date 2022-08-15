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    • Haberler
    • 15.08.2022 11:33
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    • 15.08.2022 11:35
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    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? 2022 İDO-BUDO sefer saatleri!

    Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da yağmur yağışı başladı. Maltepe’de sokaklar göle döneren Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taştı. Eminönü'nde etkili olan yağışla birlikte de Mısır Çarşısı'nı su bastı Bebek Sahili göle döndü. Öte yandan vapur ve feribot seferleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? İşte 2022 İDO-BUDO sefer saatleri!

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? soruları bugün İstanbul'da başlayan yoğun yağış sonrası araştırılmaya başlandı. Meteoroloji günlerdir uyarı yapıyordu. Ve beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u esir aldı.

    Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Kentin en işlek yerlerinden Taksim ve Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı etkili oluyor.

    Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.

    MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

    Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası Mısır Çarşısı'nı su bastı. Esnaf iş yerlerine dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

    BEBEK SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

    Sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Bebek'te sahil yolu göle döndü.

        MALTEPE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

        VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        Öte yandan vapur ve feribotu kullanmak isteyenler seferlerin iptal edilip edilmediğini merak ediyor. Öncelikle iptal edilen sefer bulunmadığını belirtelim.

        İDO sefer saatlerindeki değişiklikleri şöyle duyurdu;

        ''Değerli Misafirimiz; 15.08.2022 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 12:00 seferimizin saati 12:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

        Değerli Misafirimiz; 15.08.2022 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 16:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.''
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        Haberler Haberler VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? 2022 İDO-BUDO sefer saatleri!
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