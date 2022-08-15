VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? 2022 İDO-BUDO sefer saatleri!

Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kentin en işlek yerlerinden Taksim ve Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı etkili oluyor.