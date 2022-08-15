VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? 2022 İDO-BUDO sefer saatleri!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 15 Ağustos bugün vapur, feribot seferleri yapılacak mı? soruları bugün İstanbul'da başlayan yoğun yağış sonrası araştırılmaya başlandı. Meteoroloji günlerdir uyarı yapıyordu. Ve beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u esir aldı.
Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Kentin en işlek yerlerinden Taksim ve Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı etkili oluyor.
Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.
MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI
Eminönü'nde etkili olan yağış sonrası Mısır Çarşısı'nı su bastı. Esnaf iş yerlerine dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
BEBEK SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ
Sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Bebek'te sahil yolu göle döndü.