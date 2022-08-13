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    • Haberler
    • 13.08.2022 18:41
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    • 13.08.2022 18:41
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    Onlyfans nedir, nasıl kullanılır? Onlyfans kullanan Türk ünlüler kimler?

    Onlyfans, uygulaması internet üzerinden içerik oluşturmak için kullanılan bir uygulamadır. Son zamanlarda isminin sık sık duyulması sebebiyle birçok kişi konu hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, Onlyfans nedir? Onlyfans nasıl kullanılır? Onlyfans kullanan Türk ünlüler kimler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Onlyfans nedir, nasıl kullanılır? Onlyfans kullanan Türk ünlüler kimler?

    Onlyfans isimli uygulama son zamanlarda popüler hale geldi. Bu nedenle konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Onlyfans nedir ve Onlyfans nasıl kullanılır sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    ONLYFANS NEDİR?
    Onlyfans video ve içerik paylaşarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadır. İsteyen kişilerde telefona uygulama olarak yükleyebilir.Web sitesi üzerinden kullanılabilir.

    ONLYFANS TÜRKİYE NEDİR?
    Platformda Türk olarak sadece birkaç kullanıcı yer alsa da dünyada kullanımı oldukça yaygınlaştı Onlyfans uygulamasını açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak platformda yer alan kullanıcıların içeriklerini görüntüleyebilmek için çeşitli miktarlarda ücret ödemek gerekir.

        ONLYFANS NASIL KULLANILIR?

        Belli bir üxcret karışılığında kend hesabınızı oluşturun.

        Daha sonra kendi özel içerikleriniz paylaşın. İçerik paylaşmadan sadece izleyici olarak da katılabilirsiniz.

        Para kazanmak için atılan videoların platformun kurallarına uyumlu olması gerekir.

        Atılan videolar ile yeni aboneler ve izleyiciler sizi takip etmeye başlayacaktır.

        Takipçi ve abone sayısı artmaya başladığında para kazanmak daha da kolaylaşacaktır.

        ONLYFANS NASIL YÜKLENİR?


        Google Play Store üzerinden OFTV (OnlyFans TV) uygulamasını ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

        ONLYFANS GÜVENİLİR Mİ?


        Uygulamanın kendine ait Instagram hesabı üzerinden oldukça güvenilir olduğu belirtiliyor. Özellikle kişisel bilgilerin istenmemesi bu konudaki şüphelerin uzaklaşmasını sağlıyor.

            ONLYFANS HESABI OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

            Rapçi THe DReam, Chat Johnnson, Cardi B, Hollyqood çifti olarak bilinen Safaree Samuels ve Erica Menai, Safaree, Blac Chyna gibi isimlerin yer aldığı platformda yüzlerce yabancı ünlü yer alıyor.

            En son katılım sağlayan Bella Thorne ise 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak bir ilke imza attı.

            Thorne'un bir hafta içerisinde 3 milyon dolar kazanması da sosyal medyada bomba etkisi ayrattı.

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                Haberler Haberler Onlyfans nedir, nasıl kullanılır? Onlyfans kullanan Türk ünlüler kimler?
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