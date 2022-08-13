Onlyfans nedir, nasıl kullanılır? Onlyfans kullanan Türk ünlüler kimler?

Onlyfans isimli uygulama son zamanlarda popüler hale geldi. Bu nedenle konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Onlyfans nedir ve Onlyfans nasıl kullanılır sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
ONLYFANS NEDİR?
Onlyfans video ve içerik paylaşarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadır. İsteyen kişilerde telefona uygulama olarak yükleyebilir.Web sitesi üzerinden kullanılabilir.
ONLYFANS TÜRKİYE NEDİR?
Platformda Türk olarak sadece birkaç kullanıcı yer alsa da dünyada kullanımı oldukça yaygınlaştı Onlyfans uygulamasını açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak platformda yer alan kullanıcıların içeriklerini görüntüleyebilmek için çeşitli miktarlarda ücret ödemek gerekir.