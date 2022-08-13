Onlyfans nedir, nasıl kullanılır? Onlyfans kullanan Türk ünlüler kimler?

ONLYFANS NASIL KULLANILIR?

Belli bir üxcret karışılığında kend hesabınızı oluşturun.

Daha sonra kendi özel içerikleriniz paylaşın. İçerik paylaşmadan sadece izleyici olarak da katılabilirsiniz.

Para kazanmak için atılan videoların platformun kurallarına uyumlu olması gerekir.

Atılan videolar ile yeni aboneler ve izleyiciler sizi takip etmeye başlayacaktır.

Takipçi ve abone sayısı artmaya başladığında para kazanmak daha da kolaylaşacaktır.