Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.08.2022 20:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2022 20:47
    ABONE OL

    Son dakika: Galatasaray - Giresunspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

    Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Mücadeleye kısa bir süre kala Galatasaray'ın 11'i belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlk 11’ler belli oldu!

    Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanından üç puan çıkararak başlayan Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

    Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

    İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE

    Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı. Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

        Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Omar Elabdelloui maçta forma giyemeyecekken, yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens görev verilmesi halinde maçta yer alabilecek.

        Geçen sezon küme düşme mücadelesinden ligin son düzlüğünde kurtulan Giresunspor ise ligin ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU
        Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
        Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

        MAÇIN ANLATIMI BURADA
        Mücadelenin canlı anlatımı ve öne çıkan anları takvim.com.tr'de!

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray - Giresunspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!
            SON DAKİKA