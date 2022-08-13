Son dakika: Galatasaray - Giresunspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı. Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.