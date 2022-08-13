Son dakika: Galatasaray - Giresunspor karşılaşmasının 11'leri belli oldu!

Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanından üç puan çıkararak başlayan Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı. Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.