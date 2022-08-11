2022 DGS üniversite taban puanları ve sıralamaları! DGS 2022 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal kontenjanları!

DGS 2022 tercihlerini, kılavuz bilgileri ile gerçekleştirecekler. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar Dikey GeçişSınavı-2022 tercihlerinde yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar.
DGS SINAVI AÇIKLANDI MI?
2022 sınav takvimine göre söz konusu sınavın sonuçları 12 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.
2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.