Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.08.2022 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 09:01
    ABONE OL

    2022 DGS üniversite taban puanları ve sıralamaları! DGS 2022 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal kontenjanları!

    2022 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler ise konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, DGS 4 yıllık kontenjanlar neler? DGS taban puanları ve sıralamaları nasıl? DGS paun hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 DGS üniversite taban puanları ve sıralamaları!

    DGS 2022 tercihlerini, kılavuz bilgileri ile gerçekleştirecekler. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar Dikey GeçişSınavı-2022 tercihlerinde yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar.

    DGS SINAVI AÇIKLANDI MI?

    2022 sınav takvimine göre söz konusu sınavın sonuçları 12 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?


    Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.

    2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.

        2021 DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TERCİHLER NASIL YAPILIR?


        Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Afet sonrası Türkiye farkı!
        Haberler Haberler 2022 DGS üniversite taban puanları ve sıralamaları! DGS 2022 4 yıllık eşit ağırlık, sözel, sayısal kontenjanları!
            SON DAKİKA