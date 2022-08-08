En güzel aşure nasıl yapılır, püf noktaları neler? Lezzetiyle herkesi büyüleyecek aşure tarifi!

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olması nedeniyle bu özel günde birçok Müslüman aşure yapıp sevdikleriyle paylaşmak istiyor. Bu nedenle aşure tarifi ve aşure püf noktaları hakkında detaylar oldukça merak edildi. İşte aşure tatlınızın lezzetiyle herkesi etkileyecek o püf noktalar ve kolay aşure tarifi...
AŞURE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
-2 su bardağı aşurelik buğday
-2,5 su bardağı toz şeker
-1/2 su bardağı kuru fasulye
-1/2 su bardağı nohut
-1/2 su bardağı sarı üzüm
-5-6 adet kuru kayısı
-8-10 bardak kaynamış su
Süslemek için;
-Nar içi
-Badem (kabuğu soyulmuş)
-Fındık
-Kuş üzümü
-Ceviz
AŞURE TARİFİ
Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatların ayrı ayrı haşlanması gerekir. Ürünlerin pişme süresi farklılık gösterdiği için bakliyatlardan biri diri kalırken, diğeri çok yumuşak olabilir. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın.
Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın.Aşure malzemelerini seçerken kaliteli ve taze malzeme seçmeye, bakliyat ürünlerinin geçen yılın ürünü olmamasına dikkat etmek gerekir.