BİM psikolog seansı gerçekten var mı, olacak mı? 8-12 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM psikolog gerçek mi, doğru mu?

BİM aktüel ürün kataloğunda yer aldığı iddia edilen psikolog seansı sosyal medyanın gündemine oturdu. BİM'de seans ücreti 200 TL olan psikolog hizmeti verileceği iddia edildi. 12 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM Aktüel ürünlerinde psikolog bulunacağına dair katalog görselleri bir çok Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Peki BİM psikolog gerçek mi, doğru mu? BİM psikolog seansı gerçekten var mı, olacak mı? İşte 8-12 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu...