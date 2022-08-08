A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
A101'in bu hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu bomba etkisi yarattı. Güncel kataloğa bakan vatandaşlar şaştı kaldı. A101 zincir marketleri tekne satışı yapıyor. Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne satıldığını duyanlar kataloğu incelemeye başladı. Peki A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...
08.08.2022 16:04 - Son Güncelleme: 08.08.2022 16:04
A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? soruları yA101 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. A101 marketleri 11 Ağustos 2022 tarihinden itibaren tekne satışı yapmaya başlıyor. A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından tekne satışı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte A101 tekne satışı incelemesi...
A101 TEKNE SATIŞI GERÇEK Mİ, FİYATI NE KADAR?
A101 11 Ağustos 2022 itibariyle geçerli indirimli ürünler kataloğu arasında tekne de yer alıyor. Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne fiyatı 79 bin TL.