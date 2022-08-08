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Haberler Ekonomi A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

A101'in bu hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu bomba etkisi yarattı. Güncel kataloğa bakan vatandaşlar şaştı kaldı. A101 zincir marketleri tekne satışı yapıyor. Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne satıldığını duyanlar kataloğu incelemeye başladı. Peki A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...

08.08.2022 16:04 - Son Güncelleme: 08.08.2022 16:04
A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? soruları yA101 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlandı. A101 marketleri 11 Ağustos 2022 tarihinden itibaren tekne satışı yapmaya başlıyor. A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından tekne satışı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte A101 tekne satışı incelemesi...

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A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

A101 TEKNE SATIŞI GERÇEK Mİ, FİYATI NE KADAR?

A101 11 Ağustos 2022 itibariyle geçerli indirimli ürünler kataloğu arasında tekne de yer alıyor. Marin Boat markasına ait kamaralı lüks bir fiber tekne fiyatı 79 bin TL.

A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

A101 TEKNE ÖZELLİKLERİ!

7 kişilik bu tekne 30-60 hp arasında dışarıdan motorlara imkân tanıyor. 5 adet dolabı olan tekneden lavabo takımı, güneş tentesi, hoparlör, teyp, portatif ocak gibi detaylar da düşünülmüş.

A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Diğer bir ürün ise Volta tarafından üretilen katlanabilir elektrikli bisiklet. Volta'nın diğer ürünlerinin aksine APEX APB2 elektrikli bisiklet daha üst seviye bir ürün.

A101 tekne satışı gerçek mi, fiyatı ne kadar? A101 tekne özellikleri neler? Motor var mı? İşte incelemesi ve A101 11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

80 kilometreye kadar menzil sunan bisiklet 25Km/s azami hıza sahip. Taşınabilir 36V 10Ah batarya yanında çift güvenlikli katlama aparatı da mevcut.

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