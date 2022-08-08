ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak? Başvuru ücreti...

KPSS takvimi araştırılıyor. Son dakika KPSS takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans sınavının iptal olmasının akabinde alan bilgisi ve ÖABT sınavları da ertelenmişti. Böylece KPSS sınav takviminde güncelleme yapıldı. Peki ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak?
ÖABT NE ZAMANA ERTELENDİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) takvimini yayımladı. Buna göre KPSS sınav tarihleri belli oldu.
ÖSYM yeni takvime göre ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek.
ÖSYM 2022 KPSS SINAV TAKVİMİ!
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.