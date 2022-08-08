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    • Haberler
    • 08.08.2022 17:34
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    • 08.08.2022 17:34
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    ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak? Başvuru ücreti...

    ÖSYM Başkanlığı'ndan yeni KPSS duyurusu geldi. Buna göre yeni KPSS takvimi yayımlandı. Yüzbinlerce aday KPSS sınavlarına hazırlanırken bir yandan da iptal edilen ve ertlenen sınavların yeni tarihlerini merak ediyoru. Son dakika flaş açıklama geldi. Peki ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak? Başvuru ücreti var mı, ne kadar? İşte yanıtları...

    ÖABT NE ZAMANA ERTELENDİ?

    KPSS takvimi araştırılıyor. Son dakika KPSS takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans sınavının iptal olmasının akabinde alan bilgisi ve ÖABT sınavları da ertelenmişti. Böylece KPSS sınav takviminde güncelleme yapıldı. Peki ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak?

    ÖABT NE ZAMANA ERTELENDİ?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) takvimini yayımladı. Buna göre KPSS sınav tarihleri belli oldu.

    ÖSYM yeni takvime göre ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek.

    ÖSYM 2022 KPSS SINAV TAKVİMİ!

    2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

    Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında

    ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde

    2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.

    KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

    KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

        BAŞVURU ÜCRETİ ALINACAK MI?

        Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy şu şekilde konuştu:

        "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

        ÖABT NEDİR?

        ÖABT'nin açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi'dir. Öğretmen adayları bu sınava giriyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye katılmaları zorunludur.
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        2022 KPSS tarihleri BELLİ OLDU!
        Haberler Haberler ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak? Başvuru ücreti...
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