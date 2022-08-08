ÖABT ne zamana ertelendi? KPSS ÖABT nedir? ÖSYM yeni sınav takvimi ile 2022 ÖABT hangi tarihte yapılacak? Başvuru ücreti...

BAŞVURU ÜCRETİ ALINACAK MI?

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy şu şekilde konuştu:

"Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

ÖABT NEDİR?

ÖABT'nin açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi'dir. Öğretmen adayları bu sınava giriyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye katılmaları zorunludur.