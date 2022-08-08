İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? 'DM ağ isteği başarısız oldu' sorunu!

Meta sözcüsü Instagram Live Producer ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Instagram Live'ı paylaşılan deneyimler için anlamlı bir yer haline getirmenin yolları üzerinde her zaman çalışıyoruz. Şu anda yayıncıların küçük bir ortak grubuyla yayın yazılımı kullanarak canlı yayına geçmelerine izin vermenin bir yolunu test ediyoruz."

Instagram ilk defa dış bir uygulamayla entegrasyon sunuyor olsa da, yayın için hala bazı kurallara sahip. Örneğin; 9×16 en-boy oranı, saniyede 60 kare hızında 720 piksel çözünürlük ve 2.250 ila 6.000 Kbps arasında video bitrate aralığını desteklediğinin altını çiziyor.