İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? 'DM ağ isteği başarısız oldu' sorunu!

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? Ağ isteği başarısız oldu sorunu ne zaman düzelir? İnstagram öne çıkanlar gözükmüyor? soruları gündemde yer alıyor.
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
8 Ağustos 2022 saat 20:45 itibariyle İnstagram uygulamasında kullanıcılar 'DM ağ isteği başarısız oldu' hatası karşılaşıyor.
İNSTAGRAM 'AĞ İSTEĞİ BAŞARISIZ OLDU' SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?
Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
INSTAGRAM'A BEKLENEN ÖZELLİK GELİYOR
Instagram, yayıncıların OBS, Streamyard ve Streamlabs gibi canlı yayın yazılımlarını kullanarak bir masaüstünden canlı yayın yapmalarını sağlayan yeni bir canlı yayın aracını test ediyor.
Meta'ya ait sosyal medya platformu, ilk defa uygulama dışında canlı yayın açmaya izin veriyor. Yeni entegrasyon sayesinde Instagram yayınlarında harici kamera, mikrofon veya ekran şablonları kullanılabilecek.
Instagram'ın masaüstü sürümünde canlı yayın başlatmak için ilk olarak hangi yayın platformunu (OBS veya Streamlabs gibi) seçtiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ardından canlı yayınınıza bir başlık vermeniz isteniyor. Başlığınızı seçtikten sonra ise anahtar ve doğrudan yayın bağlantısını göreceksiniz. Her iki kodun da harici yazılıma kopyalanmasıyla Instagram yayınını dış bir uygulamaya bağlamış olacaksınız.