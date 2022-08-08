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    • Haberler
    • 08.08.2022 20:46
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    • 08.08.2022 20:55
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    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? 'DM ağ isteği başarısız oldu' sorunu!

    Son dakika İnstagram uygulamasında bir çok kullanıcı 'DM ağ isteği başarısız oldu' sorunu ile karşılaşıyor. Bu noktada interner arama motorlarında 'İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? Ağ isteği başarısız oldu sorunu ne zaman düzelir? İnstagram öne çıkanlar gözükmüyor? sorunu ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelişmeler...

    INSTAGRAM KAYDEDİLENLER TOPLU SİLME LİNKİ 2022

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? Ağ isteği başarısız oldu sorunu ne zaman düzelir? İnstagram öne çıkanlar gözükmüyor? soruları gündemde yer alıyor.

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    8 Ağustos 2022 saat 20:45 itibariyle İnstagram uygulamasında kullanıcılar 'DM ağ isteği başarısız oldu' hatası karşılaşıyor.

    İNSTAGRAM 'AĞ İSTEĞİ BAŞARISIZ OLDU' SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

    Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    INSTAGRAM'A BEKLENEN ÖZELLİK GELİYOR

    Instagram, yayıncıların OBS, Streamyard ve Streamlabs gibi canlı yayın yazılımlarını kullanarak bir masaüstünden canlı yayın yapmalarını sağlayan yeni bir canlı yayın aracını test ediyor.

    Meta'ya ait sosyal medya platformu, ilk defa uygulama dışında canlı yayın açmaya izin veriyor. Yeni entegrasyon sayesinde Instagram yayınlarında harici kamera, mikrofon veya ekran şablonları kullanılabilecek.

    Instagram'ın masaüstü sürümünde canlı yayın başlatmak için ilk olarak hangi yayın platformunu (OBS veya Streamlabs gibi) seçtiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ardından canlı yayınınıza bir başlık vermeniz isteniyor. Başlığınızı seçtikten sonra ise anahtar ve doğrudan yayın bağlantısını göreceksiniz. Her iki kodun da harici yazılıma kopyalanmasıyla Instagram yayınını dış bir uygulamaya bağlamış olacaksınız.

        Meta sözcüsü Instagram Live Producer ile ilgili olarak şunları söyledi:

        "Instagram Live'ı paylaşılan deneyimler için anlamlı bir yer haline getirmenin yolları üzerinde her zaman çalışıyoruz. Şu anda yayıncıların küçük bir ortak grubuyla yayın yazılımı kullanarak canlı yayına geçmelerine izin vermenin bir yolunu test ediyoruz."

        Instagram ilk defa dış bir uygulamayla entegrasyon sunuyor olsa da, yayın için hala bazı kurallara sahip. Örneğin; 9×16 en-boy oranı, saniyede 60 kare hızında 720 piksel çözünürlük ve 2.250 ila 6.000 Kbps arasında video bitrate aralığını desteklediğinin altını çiziyor.
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        Haberler Haberler İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 8 Ağustos İnstagram neden çöktü, ne zaman düzelir? 'DM ağ isteği başarısız oldu' sorunu!
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