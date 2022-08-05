ÖSYM YENİ DUYURU! 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ücretsiz mi? KPSS ÖABT, Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi!

31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavının iptal edildiği açıklandı. Yeni sınav takvimi merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ücretsiz mi? KPSS ÖABT, Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi hakkında merak edilenler haberimizde!
KPSS NE ZAMAN 2022?
31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavının iptal edildiği açıklandı. Yeni sınav takvimi bekleniyor. KPSS sınav takvimi 17 Eylül tarihinde başlayacak.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir.
İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır."
KPSS Nedir?
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.
KPSS Ne İşe Yarar?
Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.