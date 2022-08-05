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    • Haberler
    • 05.08.2022 23:37
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    • 05.08.2022 23:37
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    Bu hafta sonu sınav var mı? 6 Ağustos Cumartesi 7 Ağustos Pazar hangi sınavlar var? 2022 ÖSYM-MEB sınav takvimi!

    Hafta sonları genellikle ÖSYM ve MEB sınavları uygulanıyor. Her hafta sonunun gelmesiyle birlikte binlerce kişi 'Bu hafta sonu sınav var mı?' sorusuna yanıt arıyor. 6 Ağustos Cumartesi, 7 Ağustos Pazar günü sınav olup olmadığı, hangi sınavların olacağı merak ediliyor. İşte ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu sınav var mı?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Nisan Cumartesi 10 Nisan Pazar hangi sınavlar var? İşte araştırılan soruların yanıtları ve ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi...

    BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

    Bu hafta sonu KPSS Lisans oturumlarının uygulanması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından bu haftaki sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.

    KPSS NE ZAMAN 2022?

    31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavının iptal edildiği açıklandı. Yeni sınav takvimi bekleniyor. KPSS sınav takvimi 17 Eylül tarihinde başlayacak.

        ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir.

        İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır."
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        Haberler Haberler Bu hafta sonu sınav var mı? 6 Ağustos Cumartesi 7 Ağustos Pazar hangi sınavlar var? 2022 ÖSYM-MEB sınav takvimi!
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