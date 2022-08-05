Bu hafta sonu sınav var mı? 6 Ağustos Cumartesi 7 Ağustos Pazar hangi sınavlar var? 2022 ÖSYM-MEB sınav takvimi!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Nisan Cumartesi 10 Nisan Pazar hangi sınavlar var? İşte araştırılan soruların yanıtları ve ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi...