Bu hafta sonu sınav var mı? 6 Ağustos Cumartesi 7 Ağustos Pazar hangi sınavlar var? 2022 ÖSYM-MEB sınav takvimi!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları uygulanıyor. Bu hafta sonu da sınav olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Nisan Cumartesi 10 Nisan Pazar hangi sınavlar var? İşte araştırılan soruların yanıtları ve ÖSYM-MEB 2022 sınav takvimi...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
Bu hafta sonu KPSS Lisans oturumlarının uygulanması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından bu haftaki sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.
KPSS NE ZAMAN 2022?
31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavının iptal edildiği açıklandı. Yeni sınav takvimi bekleniyor. KPSS sınav takvimi 17 Eylül tarihinde başlayacak.