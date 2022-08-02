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    • Haberler
    • 02.08.2022 17:45
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    • 02.08.2022 18:33
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    SON DAKİKA: ABD uçağı Tayvan'da! Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi? Çin-Amerika savaşı başladı mı?

    Nancy Pelosi, son günlerde bürokratik girişimleri dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı.Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor.ç Peki, Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi? Çin- Amerika savaşı başladı mı? İşte merak edilenler..

    takvim.com.tr
    Nancy Pelosi Tayvan’a indi mi? Çin-Amerika savaşı başladı mı?

    Nancy Pelosi birçok kişi tarafından merak ediliyor.Bu nedenle vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    NANCY PELOSİ KİMDİR?

    Nancy Pelosi, 26 Mart 1940 tarihinde dünyaya geldi. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.

    4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.

        Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bugün gerçekleştirmesi beklenen Tayvan ziyareti öncesi Tayvan Boğazı'na savaş uçakları gönderdi.

        Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in askeri faaliyetlerinden haberdar olduğunu açıkladı.

        Bölgede Amerikan savaş uçakları da bulunuyor.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "ABD, Çin'in egemenlik haklarından doğan güvenlik çıkarlarını hafife almanın bedelini ödeyecek ve sorumluluğunu taşıyacaktır" dedi.

        "Uluslararası camianın, kışkırtıcı adımlar atanın ABD olduğunu bildiğini düşünüyorum" diyen Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratan ABD, bu gerginliğin tüm sorumluluğunu da almalıdır. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan'ı Amerikan askeri uçağı ile ziyaret ediyorsa, bu kesinlikle özel bir ziyaret olarak değerlendirilemez.

        "ABD, Tayvan kartını oynamaktan tamamen vazgeçmeli, Amerikalıların verdikleri sözlerle yaptıkları aynı olmalı. ABD, Tek Çin prensibine de bağlı kalmalı.

        ABD'de protokolde Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan sonra üçüncü sırada bulunan Pelosi'nin Asya turunun detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'la birleşmeyi yeniden ana gündem maddeleri arasına almış ve geçen hafta video konferans yöntemiyle görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ı, "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyerek ateşle oynamaması" yolunda uyarmıştı.

        Rusya da ABD'yi, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin bölgede gerginliği artıracağı yolunda uyardı.

        Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, Çin'in "askeri provokasyonlarda" bulunabileceğini ve gövde gösterisi yapabileceğini söyledi. Kirby, Çin'in bu durumda Tayvan yakınlarında füzeler atabileceğini ya da hava veya deniz kuvvetlerinin kapsamlı faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.

        "ABD Temsilciler Başkanı'nın istediği yere gitme hakkı var" diyen Kirby, Çin'i, Pelosi'nin olası ziyaretini "krize çevirmemesi" yolunda uyardı.

        ABD medyası, Asya turu kapsamında Malezya'ya giden Pelosi'nin bu akşam Tayvan'ın başkenti Taipei'yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

        Çin daha önce Pelosi'nin ziyaretinin "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuş, Tayvan Boğazı'nda bir dizi askeri tatbikat yapacağını ilan etmişti.

        Çin Tayvan'ı ayrı bir ülke olarak tanımıyor ve parçası olarak görüyor.

        Pelosi'nin Asya turu resmi olarak Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsıyor.

        ABD, Tayvan'ın bağımsızlığına da Çin'in adayı zorla ele geçirmesine de karşı çıkıyor, öte yandan Tayvan hükümeti ile gayriresmi ilişkilerini sürdürüyor.

            PELOSİ NEDEN TAYVAN'DA
            ABD kamuoyunda ve Kongre'de Tayvan'a güçlü bir destek var.

            35 yıldan uzun süredir Kongre'de yer alan Pelosi, Çin'e eleştirel tavırlarıyla biliniyor.

            Bugüne kadar Pekin'in insan haklarını çiğnemesini eleştirdi, demokrasi yanlısı protestocularla buluştu, 1989'daki katliamı anmak için Tiananmen Meydanı'nı ziyaret etti.

            Pelosi'nin planı adayı Nisan ayında ziyaret etmekti. Fakat Covid testi pozitif çıkınca bu ziyareti ertelemek zorunda kaldı.

            YARIN TAYVAN LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK
            Pelosi, yarın Tayvan lideri Tsai ile görüşecek.

            ABD DONANMASI HERHANGİ BİR SALDIRIYA KARŞI TEYAKKUZDA
            Çin'in bu agresif tutumuna karşı ABD donanması Pasifik Okyanusu'na demir attı. Tayvan'da ise Çin'den gelecek herhangi bir saldırıya karşı olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı.

            ÇİN, TAYVAN'I BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR
            Temsilciler Meclisi düyzetinde Tayvan'a yapılan ilk ziyaret 1997 yılında gerçekleşmişti. Çin 'Tek Çin' politikatını savunuyor ve Tayvan'ı ülkesinin bir parçası olarak görüyor.
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