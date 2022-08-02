Nancy Pelosi Tayvan’a indi mi? Çin-Amerika savaşı başladı mı?

ABD'de protokolde Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan sonra üçüncü sırada bulunan Pelosi'nin Asya turunun detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'la birleşmeyi yeniden ana gündem maddeleri arasına almış ve geçen hafta video konferans yöntemiyle görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'ı, "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyerek ateşle oynamaması" yolunda uyarmıştı.

Rusya da ABD'yi, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin bölgede gerginliği artıracağı yolunda uyardı.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, Çin'in "askeri provokasyonlarda" bulunabileceğini ve gövde gösterisi yapabileceğini söyledi. Kirby, Çin'in bu durumda Tayvan yakınlarında füzeler atabileceğini ya da hava veya deniz kuvvetlerinin kapsamlı faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.

"ABD Temsilciler Başkanı'nın istediği yere gitme hakkı var" diyen Kirby, Çin'i, Pelosi'nin olası ziyaretini "krize çevirmemesi" yolunda uyardı.

ABD medyası, Asya turu kapsamında Malezya'ya giden Pelosi'nin bu akşam Tayvan'ın başkenti Taipei'yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Çin daha önce Pelosi'nin ziyaretinin "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuş, Tayvan Boğazı'nda bir dizi askeri tatbikat yapacağını ilan etmişti.

Çin Tayvan'ı ayrı bir ülke olarak tanımıyor ve parçası olarak görüyor.

Pelosi'nin Asya turu resmi olarak Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsıyor.

ABD, Tayvan'ın bağımsızlığına da Çin'in adayı zorla ele geçirmesine de karşı çıkıyor, öte yandan Tayvan hükümeti ile gayriresmi ilişkilerini sürdürüyor.