ABD Çin gerilimi nedir, neden oldu, son durum ne? Nancy Uçağı Tayvan’da ABD Çin arasında savaş mı çıktı?

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim hakkında araştırmalar hızlandı. Nancy Pelosi'nin uçağının iniş yapmasıyla ABD-Çin arasında neler yaşandığı merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
ABD ÇİN GERİLİMİ NEDİR?
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair söylentiler, Temmuz ayı içerisinde giderek arttı. Alarma geçen Çin ordusu, muhtemel bir ziyaretin 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında bulundu, kayıtsız kalmayacağını açık şekilde ilan etti. Bir Çin ordu sözcüsü, askeri bir tepki bile gösterebilecekleri uyarısını yaptı
'UÇAĞI DÜŞÜRELİM, SORUN DEĞİL'
Global Times'ın eski eski genel yayın yönetmeni ve Çin'in ünlü propagandisti Hu Xijin, Pelosi'nin uçağının Çin jetleri tarafından düşürülmesini önerdi. Ateşli propagandistin kısa sürede sildiği "Jetlerimiz tüm engelleyici taktikleri kullanmalı. Eğer bunlar halen çare değilse, bence Pelosi'nin uçağının düşürülmesi bence sorun değil" mesajı dünyayı çalkaladı.
Çin lideri Xi Jinping, telefonda konuştuğu ABD Başkanı Joe Biden'a "Tayvan'da ateşle oynamayın" dedi.
31 Temmuz sabahı uluslararası haber ajansları Pelosi'nin Asya turunun programını 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Deneyimli Demokrat politikacı ve beraberindeki ABD'li heyetin Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği belirtilirken, Tayvan programda yoktu.