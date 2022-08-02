ABD Çin gerilimi nedir, neden oldu, son durum ne? Nancy Uçağı Tayvan’da ABD Çin arasında savaş mı çıktı?



TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN UÇAĞI

Tüm bu gelişmelerin ardından Nancy Pelosi'yi taşıyan ABD uçağı Kuala Lumpur'dan havalandı, Güney Çin Denizi'ne doğru bir rota izlemeyip Filipinler hava sahasına ilerledi ve uçak Tayvan'a iniş yaptı. Uçuş izleme sitesi flightradar.com'da Pelosi'nin içinde bulunduğu SPAR19 uçağını anlık takip edenlerin sayısı 350 bini aştı.

Bloomberg, SPAR19'un şimdiye kadar dünyada anlık en çok insanın izlediği uçak olduğunu kaydediyor.



UÇAK GEMİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Filipinler'in doğusunda ilerleyen bir ABD savaş gemisinin uydu fotoğraflarını paylaşan Global Times gazetesi, Çin'e ait uçak gemileri Liaoning ve Shandong'un bulundukları limandan ayrılarak Tayvan'a doğru seyretmeye başladığını yazdı.

Resmi yayın organı Global Times, ayrıca Twitter hesabından Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedung'a ait bir sözü retweet etti. Söz konusu paylaşımda, "Hiçbir yeri işgal etmeyeceğiz. Ancak diğerleri bizi işgal ederse karşı koyacağız ve sonuna kadar savaşacağız" ifadesi yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, Tayvan'ın tam karşısında yer alan Çin şehri Fujian'da hareket halindeki tanklar yer aldı. Onlarca tankın sahilde yüzen Çinlilerin arasından geçtiği kayıtların yanı sıra Fujian merkezinde çok sayıda zırhlı araç ve tankın sokaklardan geçtiği görüldü.

ABD ordusu ise Tayvan'ın etrafına dört savaş gemisi yolladı. Söz konusu araçlardan biri, uçak gemisi USS Ronald Reagan Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zhang Hun, "Pelosi'nin ziyareti çok tehlikeli, çok kışkırtıcı olur" diyor. Beyaz Saray sözcüsü Kirby ise, SPAR19'un Tayvan'a ilerlemesi halinde Çin'in ada yakınlarında füzeler atabileceğini ya da hava veya deniz kuvvetlerinin kapsamlı faaliyetlerde bulunabileceğini kaydediyor.

RUSYA ÇİN'İN ARKASINDA DURDU

Ukrayna'nın işgalinde Çin'in desteğini alan Rusya ise, beklendiği gibi Washington'u suçlayan açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin dünyayı istikrarsızlığa sürüklediğini söyledi. 23 milyon nüfuslu Tayvan, yıllardır muhtemel bir Çin işgalinin korkusuyla yaşıyor. Güney Asya'daki ada, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. ABD, Tayvan'ın bağımsızlığına da Çin'in adayı zorla ele geçirmesine de karşı çıkıyor ancak öte yandan Tayvan hükümeti ile gayriresmi ilişkilerini sürdürüyor.