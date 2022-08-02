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    • Haberler
    • 02.08.2022 15:33
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    • 02.08.2022 15:33
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    KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-23 KYK yurt fiyatları kaç TL? GSB KYK yurt başvuru tarihleri!

    KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihi merakla bekleniyor. YKS tercihlerinin başlamasının ardından KYK başvuruları gündeme geldi. İstediği üniversiteye tercih yapacak öğrenciler, gidecekleri üniversiteye yakın KYK yurduna başvuru yapacaklar. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı? 2022-23 KYK yurt fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Başvuru takvimi açıklandı mı? .

    KYK yurt başvuruları ile kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, eğitim öğretim döneminde KYK'dan burs ve kredi imkanından faydalanabilecek. Öte yandan tercih yapacakları üniversiteye yakın bölgelerdeki KYK yurdunu araştıran öğrenciler yurt başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

    KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde son bulacak. 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında ise üniversite kayıt işlemleri yapılacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra KYK yurt ve burs başvurularının başlaması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili net bir tarih açıklandığı zaman habere eklenecek.

    YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

    KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?

    Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. KYK yurt fiyatları henüz belli olmadı.

        KYK YURT KAYIT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        KYK YURDU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru takvimi de henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
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        Haberler Haberler KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-23 KYK yurt fiyatları kaç TL? GSB KYK yurt başvuru tarihleri!
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