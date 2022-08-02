KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-23 KYK yurt fiyatları kaç TL? GSB KYK yurt başvuru tarihleri!

KYK yurt başvuruları ile kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, eğitim öğretim döneminde KYK'dan burs ve kredi imkanından faydalanabilecek. Öte yandan tercih yapacakları üniversiteye yakın bölgelerdeki KYK yurdunu araştıran öğrenciler yurt başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde son bulacak. 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında ise üniversite kayıt işlemleri yapılacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra KYK yurt ve burs başvurularının başlaması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili net bir tarih açıklandığı zaman habere eklenecek.
YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. KYK yurt fiyatları henüz belli olmadı.