Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 bekçilik sınavı puan hesaplama!

Bekçi alımı yapabilmek için uygulanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adayların herhangi bir aksilik yaşamaması için haberimizde sınav detaylarını derledik. Peki, Bekçilik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2022 bekçilik sınavı kaç dk sürecek? Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar!
BEKÇİLİK SINAVINDA İSTENEN BELGELER
• Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Bekçilik sınavında kalem silgi verilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.