Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.07.2022 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2022 23:23
    ABONE OL

    Kadir Şeker kaç yıldır hapisteydi? Kadir Şeker tahliye oldu mu? Kadir Şeker son dakika serbest mi kaldı? İşte son durum

    Son dakika haberi | Türkiye'de bir süredir gündemi kasıp kavuran Kadir Şeker davasında yeni bir haber geldi. Öldürülen Özgür Duran'ın ailesi Kadir Şeker'in HTS girdilerinin incelenmesini talep ederken, Kadir Şeker'in avukatının itirazı üstüne mahkeme tahliye kararı verdi. Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda ortaya gelmişti. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışmıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

    takvim.com.tr
    Kadir Şeker son dakika serbest mi kaldı? Kaç yıldır hapisteydi, işte son durum

    Kadir Şeker son dakika serbest kaldı mı, tahliye mi edildi? Sorusu herkesin en fazla merak ettiği soruların başında geliyordu. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Kadir Şeker davası için karar çıktı. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Peki Kadir Şeker nasıl tahliye oldu? İşte karar sonrası en son gelişmeler...

    Kadir Şeker 2 yıldır hapiste bulunuyordu

    Yargıtay'ın kararı ardından tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha evvel verdikleri mütalaayı yine ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği amacıyla cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde olduğu vakit de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme kurulu ise Kadir Şeker'in cezasını 10 sene 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üstüne avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

        KADİR ŞEKER OLAYI NASIL YAŞANDI?

        Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda ortaya geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, hayat boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı evvel 15 seneye sonrasında Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi durumunu gözeterek 12,5 seneye indirdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verdiği cezayı yüksek bularak kararı bozdu.

        Kadir Şeker davasında mahkemeden flaş tahliye kararı

        Kadir Şeker'in ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın, Antalya'da yaşam sürdüren annesi Mübeyyen Güner, ceza indirimini kabul etmediğini ve hem oğlunun hem de sanığın HTS (Historical Traffic Search) girdilerinin incelenmesini isteyerek, "Bu bayramı da içim yanarak boynum bükük geçireceğim. Ciğerim yanıyor. Ceza indirimine karşıyım, cezanın artması gerekiyor. Adalet o vakit konumunu bulacak, henüz adalet konumunu bulmuş değil" dedi.

        KADİR ŞEKER KİMDİR?

        Kadir Şeker 20 yaşında üniversiteye hazırlanan bir öğrencidir. 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda ortaya geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında münakaşa çıktı.

        Tartışma üstüne Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geride bıraktığımız ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, bayanın şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a araya girmek etmek istedi.

        Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Vaka ardından gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kadir Şeker davasında mahkemeden flaş tahliye kararı
        Haberler Haberler Kadir Şeker kaç yıldır hapisteydi? Kadir Şeker tahliye oldu mu? Kadir Şeker son dakika serbest mi kaldı? İşte son durum
            SON DAKİKA