ATA AÖF OBS giriş: İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları hakkında yapılan son açıklamalar öğrenciler tarafından takip ediliyor. ATA AÖF bütünleme sınavları için sonuçlar merakla bekleniyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ise bütünleme sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, ATA AÖF bütünleme sonuçlarının bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.
63 BİN 13 ÖĞRENCİ KATILDI
02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Bütünleme Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 163 bin 13 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1630 engelli öğrencilerimizden 875 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3862 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.