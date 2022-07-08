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    • Haberler
    • 08.07.2022 09:21
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    • 08.07.2022 09:21
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    Terviye nedir, terriye günü ne demek? Terviye günü namazı ne zaman kılınır, orucu nasıl tutulur?

    Arefe gününe saatler kala Terviye günü hakkında araştırmalar hızlandı.Terviye günü, Zilhicce ayının 8. günü sabah namazı kılındıktan sonra hacıların topluca Mekke'den Mina'ya doğru hareket ettikleri gündür. Peki, Terviye nedir, terviye günü ne demek? Terviye günü namazı nasıl ve hangi vakitte kılınır, Terviye günü orucu ne zaman tutulur?

    takvim.com.tr
    Terviye nedir, terriye günü ne demek? Terviye günü namazı ne zaman kılınır, orucu nasıl tutulur?

    Terviye Günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Terviye günü nedir sorusu yer aldı. Terviye orucu nasıl tutulur sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    TERVİYE NEDİR?

    Terviye "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

    TERVİYE GÜNÜ NE DEMEK?

    Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılır.

    Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bugüne "Terviye günü" denir.

    Rivayete göre; Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiştir.


    TERVİYE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, 2022 TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Terviye günü 7 Temmuz 2022 Perşembe gününe denk gelmektedir. 7 Temmuz Perşembe günü sabah namazı ile başlar ve 7 Temmuz Perşembe günü akşam namazına kadar devam eder.

    Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 7 Temmuz 2022 Perşembe

    Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

        TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL VE HANGİ VAKİTTE KILINIR, KAÇ REKATTIR?

        Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina'da bulunup da zikreden mü'minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.

        Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (29 Temmuz Çarşamba) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur.

        Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur. Terviye Günü namazında okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

        Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

        Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

        Nasr Suresİ : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

        İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

        Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

        İlk 4 rekatında:

        1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

        2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

        3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

        4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

        İkinci 2 rekatında:

        1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

        2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

        TERVİYE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Terviye orucuna niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki tevriye orucunu tutmaya" Allahım Sen Kabul eyle.

        Eğer Ramazandan kazaları varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya" diye niyet edilir.
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