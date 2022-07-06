Konya Şehir Hastanesi olayı nedir? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir, ÖLDÜ MÜ? Konya intihar haberi son dakika!

Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan olay hakkında aramalar hız kazandı. Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Peki, Konya Şehir Hastanesi son dakika neler oldu? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? İşte merak edilenler!