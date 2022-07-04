Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2022 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA! ZAM ORANI AÇIKLANDI!

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN YENİ KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Bu rakam yeni asgarİ ücret ile birlikte 6.471 liraya yükseldi.

Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

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