Altın fiyatları o rakamı görecek! Altında 6 ay sonraki bu rakamı duyan şaşkına döndü! Hemen bu rakamlara bakın!

Küresel çapta enflasyonda artışın ne vakit zirve bulacağına dair belirsizliklerle başlayan bu yıl, altının ons fiyatı ilk çeyrekte 2.070 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Söz hususu bu süreçte süren çoğu olumsuz faktöre karşın yatırımcıların portföylerinde riskli varlıkların ağırlık kazanması da ilgi çekerken, konuyla alakalı detaylara göre, söz hususu seyir merkez bankalarının sözle yönlendirmelerinde agresif para politikası adımlarının atılacağı sinyali vermesi ve 2. çeyrek itibarıyla da bu yönlendirmelerini yaşama geçirmesiyle oran olarak terse dönmüş oldu.