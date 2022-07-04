Altın fiyatları o rakamı görecek! Altında 6 ay sonraki bu rakamı duyan şaşkına döndü! Hemen bu rakamlara bakın!
Hemen bu rakamlara bakın! Altında 6 ay sonraki bu rakamı duyan şaşkına döndü! 2022 senesine iyi başlayan altın ilk çeyrekte 2.070 dolar seviyelerine kadar artan altının ons fiyatları son hal merak ediliyor ve araştırılıyor. Enflasyonist kaygılar paralelinde merkez bankalarının agresif para politikalarına başvurduğu senenin ilk %50 sinde yatırımcı tercihlerinin de değişiklik göstermesi ilgi çekerken, bu dönemde oynaklığın yüksek seyrettiği altının ons fiyatı seneye başladığı civarlara geri çekildi.
Küresel çapta enflasyonda artışın ne vakit zirve bulacağına dair belirsizliklerle başlayan bu yıl, altının ons fiyatı ilk çeyrekte 2.070 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Söz hususu bu süreçte süren çoğu olumsuz faktöre karşın yatırımcıların portföylerinde riskli varlıkların ağırlık kazanması da ilgi çekerken, konuyla alakalı detaylara göre, söz hususu seyir merkez bankalarının sözle yönlendirmelerinde agresif para politikası adımlarının atılacağı sinyali vermesi ve 2. çeyrek itibarıyla da bu yönlendirmelerini yaşama geçirmesiyle oran olarak terse dönmüş oldu.
Altında 6 ay sonraki rakam...
Yaşanan bu ilerlemelerle altının ons fiyatı, senenin ilk çeyreğinde yüzde 5,9 artış göstererek 1.937,32 dolardan kapanmasına karşın, 2. çeyrekte bu seviyeden yüzde 6,7 düşüş gösterdi. Sonuç olarak seneye başladığı 1.830 dolar seviyesinden yüzde 1,2 düşüş gösteren altının ons fiyatı, haziran sonunu 1.807 dolardan tamamlamış oldu.
Konuyla alakalı mühim açıklamalar yapan analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları ardından çoğalan resesyon endişelerinin dolar talebinin kuvvetli kalmasını sağladığını dile getirerek, söz hususu bu durumun bir vakit daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğine değindi.
Ons altın bağlamında 2022 inişli çıkışlı bir sene mı olacak?
Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan analistler ons altının 2022'ye aşağı yukarı 1.800 dolardan başladığını ve ilk yarıda 2.070 dolara kadar yükselse de oyun kurucu merkez bankalarının enflasyonist ortamla baş etmek amacıyla faiz artırımlarına gitmesi neticesi buralarda kalıcı olamadığını dile getirildi.