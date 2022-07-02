Başvuru patlaması yaşandı! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz dönemli 150 bin TL sıfır faizli kredi veriyor

84 ay vadeli olmasıyla ödeme basitliği yayınlayan Ziraat Bankası'nın sağladığı bu kredinin taksit tutarı ödeyebileceğiniz şekildedir. Faizsiz olduğundan ötürü sabit ödeme tutarı sunulmaktadır. Ziraat Bankası 84 ay vadeli ve 1 yıl ödemesiz 150 bin TL kredi fırsatının bazı ön koşulları da bulunuyor. İşte bu ayrıcalıklı kredi şartlarına dair merak edilen ayrıntılar!