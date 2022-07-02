Başvuru patlaması yaşandı! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 1 sene ödemesiz dönemli 150 bin TL sıfır faizli kredi veriyor
Maddi sorun çeken, araba ya da konut alabilmek isteyen, iş yeri açmak isteyen herkes bankaların sunmuş olduğu kredi tekliflerine başvurur. Ziraat Bankasının 84 ay vadeli sıfır faizli 150 Bin TL'lik kredi desteğine, parasal sorun çeken, nakit paraya gereksinimi olan herkes başvurmaktadır. Bir yıl ödemesiz olan bu kredi desteği, parasal sorun yaşam sürdüren herkes doğrultusundan ilgi çekmektedir.
02.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:17
84 ay vadeli olmasıyla ödeme basitliği yayınlayan Ziraat Bankası'nın sağladığı bu kredinin taksit tutarı ödeyebileceğiniz şekildedir. Faizsiz olduğundan ötürü sabit ödeme tutarı sunulmaktadır. Ziraat Bankası 84 ay vadeli ve 1 yıl ödemesiz 150 bin TL kredi fırsatının bazı ön koşulları da bulunuyor. İşte bu ayrıcalıklı kredi şartlarına dair merak edilen ayrıntılar!
Sıfır Faizli Kredi
Pek çok banka yüksek faiz oranlarıyla kredi vermektedir. Bu hal ödeyen vatandaşlar bağlamında olabildiğince külfetli olmaktadır. Ziraat Bankası makul ödeme tutarıyla 84 ay vadeli sıfır faizli kredi vermektedir.
150 Bin TL'ye kadar kredi desteği veren Ziraat Bankası, bir yılın sonrasında ödeme kabul etmektedir.