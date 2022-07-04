2022 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA! ZAM ORANI AÇIKLANDI! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatının tavan fiyatı merak edildi. Özellikle en merak edilenlerden biri kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu sorusuydu. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?
Kıdem tazminatı 2022 yılında tavan ücreti 10 bin 596 TL olmuştu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduğu zaman habere eklenecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem tazminatında da tavan memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. SSK'lı çalışanlara kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak bu ödemenin bir üst sınırı bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısının yükselmesiyle tavan da yükseliyor. Ocak'ta yapılan artışla çalışılan yıl başına kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira 51 kuruşa ulaşmıştı.