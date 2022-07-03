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    • Haberler
    • 03.07.2022 08:49
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    • 03.07.2022 08:54
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    DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? 135 dakika kaç saat? DGS sınavına giderken alınması gerekenler neler? Kalem veriliyor mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde DGS sınavı kaç saat sürecek, ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen dikey Geçiş sınavı bugün gerçekleştirilecek ve adaylar şimdiden heyecanla puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınavda DGS hakkında detaylar merak edildi. Peki, DGS sınavı süresi ne kadar? DGS kaça kadar sürecek? DGS sınavına giderken alınması gerekenler neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek?

    Gündemde sıklıkla araştırılan sorulardan biri DGS kaç saat sürecek 2022? Oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 3 Temmuz tarihinde gerçekleceği DGS sınavına katılacak adaylar önlisans üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarıp çıkaramayacaklarını, başarılı not alıp almadıklarını merak ediyor ve heyecanla araştırıyor. Peki DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? 135 dakika kaç saat? DGS sınavına giderken alınması gerekenler neler? Kalem veriliyor mu?

    DGS SINAVI BUGÜN!

    Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzla tüm bu detayları adayların bilgisine sunmuştu...

    DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.

    DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

        DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

        DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!

        2022 DGS SINAVINA GİRECEKLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

        a) 2022-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
        Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

        b) FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA FOTOĞRAFLI GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI:
        Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur.

        Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
        Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı
        Pembe/Mavi Kartın aslı,
        Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs
        Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
        T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
        Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan
        "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici
        Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın
        olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

        Bunların dışında;
        sürücü belgesi,
        meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
        kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        2021 DGS SINAVINDA SINAV SALONUNA SOKULMAYACAK EŞYALAR NELER?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
        Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan
        boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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        Haberler Haberler DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? 135 dakika kaç saat? DGS sınavına giderken alınması gerekenler neler? Kalem veriliyor mu?
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