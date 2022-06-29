E Okul giriş ile 2022 LGS Lise YEP taban puanları! LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı sorgulama ekranı!

MEB tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sonuçları erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin ne zaman paylaşılacağı merak konusu oldu. Bu bağlamda, LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, tercih yapmak istediği liseleri seçebilmek için 2022 LGS puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek istiyor. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 2022 Lise kontenjanları belli oldu mu? Kaç puanla hangi okula gidebilirim? İşte tüm detaylar!
LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı sorgulama ekranı!
Henüz LGS yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban tavan puanları açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak...
E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.