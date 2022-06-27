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    • Haberler
    • 27.06.2022 20:49
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    • 27.06.2022 20:55
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    NATO görüşmesi ne zaman? NATO zirvesi hangi tarihte, nerede, saat kaçta?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Erdoğan'ın ''NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım.'' sözleri sonrası NATO görüşmesi ne zaman? NATOzirvesi hangi tarihte, nerede, saat kaçta? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

    NATO GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

    NATO görüşmesi ne zaman? NATOzirvesi hangi tarihte, nerede, saat kaçta? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika asgari ücrete zamla ilgili flaş açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO görüşmesine gidip geldikten sonra asgari ücretlere zam geleceğini açıkladı. Çalışan, çalışmayan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama sonrası NATO görüşme tarihi merak konusu oldu.

    NATO GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

    Başkan Erdoğan'ın da katılacağı NATO görüşmesi 29 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Görüşme 30 Haziran da ise sona erecek.

    NATO Zirvesi Madrid'de yapılacak.
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