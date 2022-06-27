NATO görüşmesi ne zaman? NATO zirvesi hangi tarihte, nerede, saat kaçta?

NATO görüşmesi ne zaman? NATOzirvesi hangi tarihte, nerede, saat kaçta? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika asgari ücrete zamla ilgili flaş açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO görüşmesine gidip geldikten sonra asgari ücretlere zam geleceğini açıkladı. Çalışan, çalışmayan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama sonrası NATO görüşme tarihi merak konusu oldu.