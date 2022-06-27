ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI son dakika? Erdoğan'dan müjde: 'Hayırlı olsun'! TARİH BELLİ OLDU! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL?
Son dakika asgari ücret açıklaması... Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yaptı. Özellikle asgari ücretlilerin beklediği konuşmada Erdoğan milyonlarca çalışanı sevindiren haberler duyurdu, 'Şimdiden Hayırlı Olsun' dedi. Peki ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI son dakika? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI son dakika? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL? soruları merakla araştırılırken sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşlar, asgari ücretliler milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Temmuz'da emekli ve memura zam geleceği kesinleşmişti. Asgari ücretli ve sosyal yardım ödemesi alanlar kendilerine bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Flaş açıklama geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları....
ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?
Asgari ücrete zam geleceği kesinleşti. Erdoğan son dakika açıklamasında asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi konusunda talimat verdiğini belirtti.
''HAYIRLI OLSUN''
Başkan Erdoğan, "Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım." dedi.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Asgari ücrete ara zam, milyonların gelirine yansıyacak. Ara zam için özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde durulurken, özellikle prim desteği formülü öne çıkıyor.
ÜCRETE PRİM DESTEĞİ
Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. Bu rakamdan sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor.