ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI son dakika? Erdoğan’dan müjde: ’Hayırlı olsun’! TARİH BELLİ OLDU! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI son dakika? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL? soruları merakla araştırılırken sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşlar, asgari ücretliler milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Temmuz'da emekli ve memura zam geleceği kesinleşmişti. Asgari ücretli ve sosyal yardım ödemesi alanlar kendilerine bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Flaş açıklama geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları....