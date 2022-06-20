İşte ünlü sunucu hakkında tüm merak edilenler...Müge Anlı annesi, kızı kim? Müge Anlı biyografisi ve hayatı!

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MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Müge Anlı sunduğu programda 6 Üniversite bitirdiğini dile getirmişti.
Televizyon kariyerine Magazin programıyla başlayan ünlü sunucu, Magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlenmişti. Magazin programında başarılı olan Müge Anlı, programın ikinci sezonunda ise Pakize Suda ile birlikte çalıştı.