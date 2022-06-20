İşte ünlü sunucu hakkında tüm merak edilenler...Müge Anlı annesi, kızı kim? Müge Anlı biyografisi ve hayatı!

2010 yılında ise "Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sunmaya başladı, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Magazin programı ardından bambaşka bir formata geçen Müge Anlı kendi adını taşıyan programda kayıpları bulmaya, cinayetleri aydınlatmaya başladı. Bir dönem yine ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

MÜGE ANLI ANNESİ KİM?

19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı'nın annesi öğretmendir. Müge Anlı'nın programda bazen annesinden söz etmesi, seyircilerin de annesini merak etmesine neden oluyor. Annesinin bazı konularda yaptığı yorumları dile getiren Müge Anlı, ilgi çekmeye devam ediyor. 2008 yılından bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Anlı'nın özel yaşantısı hakkında çokça merak edilen ve araştırılan şey olmasına rağmen fazla bilgi bulunmamaktadır.