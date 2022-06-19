👪Ölmüş babaya, öğretmene, askere Babalar Günü mesajları! Babalar Günü KUTLAMA mesajları-sözleri, şiirleri! 2022 yeni kurumsal, resmi, sevgiliye...

ÖLMÜŞ BABAYA, ÖĞRETMENE, EŞE, DEDEYE, EŞİN BABASINA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü 19 Haziran'da kutlanmaktadır. 2022 yılında Babalar Günü Pazar gününe denk gelmektedir.
2022 EN YENİ BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Canım babam evimizin direği Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz, iyi ki bizim babamızsın, iyi ki ailemizdesin hayatımızın anlamı...
Aslan babam! Senin bana öğrettiklerini bu hayatta kendime felsefe ediniyorum. İyi senin oğlunum, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Babalar Günü'n kutlu olsun!
Dünyanın en harika babası iyi ki varsın. Seni çok seviyorum her zaman bizimle ol. Senin varlığını bilmek çok değerli. Günün kutlu olsun babacığım...
En kıymetlilerimiz hepinizin babalar günü kutlu olsun. Bizler için çok değerlisiniz bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz hepinize...
Canım babam, evimizin huzuru, ailemizin baş tacı Babalar Günü'n kutlu olsun. Seni hep seven her zaman yanında olan çocukların...
Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile gününüz kutlu olsun.
Babanın rolü en az eğitimciler kadar önemlidir. Çünkü ilk eğitim babadan alınır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...
Hiç bir şey üzmesin seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma... Sen hep benim bir tanemsin babacığım.
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…