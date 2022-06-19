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    • Haberler
    • 19.06.2022 10:03
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    • 19.06.2022 10:12
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    👪Ölmüş babaya, öğretmene, askere Babalar Günü mesajları! Babalar Günü KUTLAMA mesajları-sözleri, şiirleri! 2022 yeni kurumsal, resmi, sevgiliye...

    BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI-SÖZLERİ, ŞİİRLERİ! İster kurumsal, resmi ister özel anlamlı, duygusal, sıcak Babalar Günü mesajları haberimizde! Bugün Babalar Günü! Babalar Günü her yıl 19 Haziran'da kutlanıyor. Bu önemli günde sevdiklerine Babalar Günü kutlama mesajları göndermek isteyenler araştırmalar yapıyor. 2022 yılına özel Babalar Günü en yeni resimli kutlama mesajlarına, sözlerine ve şiirlerine haberimizde yer verdik. İşte Ölmüş babaya, öğretmene, Babalar Günü mesajları! Kurumsal, resmi, sevgiliye...

    ÖLMÜŞ BABAYA, ÖĞRETMENE, BABALAR GÜNÜ MESAJLARI!

    ÖLMÜŞ BABAYA, ÖĞRETMENE, EŞE, DEDEYE, EŞİN BABASINA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI!

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Babalar Günü 19 Haziran'da kutlanmaktadır. 2022 yılında Babalar Günü Pazar gününe denk gelmektedir.

    2022 EN YENİ BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

    Canım babam evimizin direği Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz, iyi ki bizim babamızsın, iyi ki ailemizdesin hayatımızın anlamı...

    Aslan babam! Senin bana öğrettiklerini bu hayatta kendime felsefe ediniyorum. İyi senin oğlunum, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Babalar Günü'n kutlu olsun!

    Dünyanın en harika babası iyi ki varsın. Seni çok seviyorum her zaman bizimle ol. Senin varlığını bilmek çok değerli. Günün kutlu olsun babacığım...

    En kıymetlilerimiz hepinizin babalar günü kutlu olsun. Bizler için çok değerlisiniz bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyoruz hepinize...

    Canım babam, evimizin huzuru, ailemizin baş tacı Babalar Günü'n kutlu olsun. Seni hep seven her zaman yanında olan çocukların...

    Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile gününüz kutlu olsun.

    Babanın rolü en az eğitimciler kadar önemlidir. Çünkü ilk eğitim babadan alınır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...

    Hiç bir şey üzmesin seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma... Sen hep benim bir tanemsin babacığım.

    Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

        Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Özel günün kutlu olsun…

        Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

        Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

        Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

        Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!
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        Haberler Haberler 👪Ölmüş babaya, öğretmene, askere Babalar Günü mesajları! Babalar Günü KUTLAMA mesajları-sözleri, şiirleri! 2022 yeni kurumsal, resmi, sevgiliye...
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