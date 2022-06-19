👪Ölmüş babaya, öğretmene, askere Babalar Günü mesajları! Babalar Günü KUTLAMA mesajları-sözleri, şiirleri! 2022 yeni kurumsal, resmi, sevgiliye...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü 19 Haziran'da kutlanmaktadır. 2022 yılında Babalar Günü Pazar gününe denk gelmektedir.

2022 EN YENİ BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Canım babam evimizin direği Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz, iyi ki bizim babamızsın, iyi ki ailemizdesin hayatımızın anlamı...

Aslan babam! Senin bana öğrettiklerini bu hayatta kendime felsefe ediniyorum. İyi senin oğlunum, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Babalar Günü'n kutlu olsun!

Dünyanın en harika babası iyi ki varsın. Seni çok seviyorum her zaman bizimle ol. Senin varlığını bilmek çok değerli. Günün kutlu olsun babacığım...