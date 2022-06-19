Bugün Babalar Günü mü? Eşe, enişteye, amcaya, dayıya, dedeye, kayınpedere Babalar Günü mesajları! Resimli, kısa, uzun, anlamlı, duygusal...

Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.

Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.