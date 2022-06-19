YKS AYT 2022 SORU CEVAP ANAHTARI! Tüm dersler AYT soruları ve cevap anahtarı indir…

YKS AYT 2022 soru cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavın ikinci oturumu bugün itibariyle gerçekleşecek. Öğrenciler ise sınavın ardından YKS puanını hesaplayabilmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, YKS AYT 2022 soru cevap anahtarı yayınlandı mı? YKS 2022 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? AYT 2022 tüm dersler soruları açıklandı mı? İşte merak edilenler…
AYT 2022 SORU CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
AYT 2022 soru cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ÖSYM sitesinden takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz seneye ait AYT 2021 soru cevap anahtarı ise şu şekilde;
AYT VE YDT SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran Pazar sabahı saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT sınavında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 24, Tarih 1 dersinden 10 ve Coğrafya 1 dersinden 6 soru yöneltilecek.