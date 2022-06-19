YDT 2022 SINAV SÜRESİ VE SORU DAĞILIMI: YDT kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? YKS yabancı dil sınavı YDT kaç soru?

YDT 2022 SINAV SÜRESİ VE SORU DAĞILIMI! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 81 il genelinde 12. sınıflara yönelik uygulanıyor. YKS toplamda 3 oturumdan oluşuyor. 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran'da saat 10.15'te, 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak. YDT sınavını bekleyen adaylar 'YDT kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? YKS yabancı dil sınavı YDT kaç soru?' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak.
2022 YDT KONULARI
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilerek, seçtiği dilde sınav yapılacaktır.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.
YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.