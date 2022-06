LGS MEB sayısal Matematik - Fen Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS 2022 SAYISAL SORU VE CEVAPLARI!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Bakanlık Covid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.