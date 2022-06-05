LGS başarı duası nedir? En etkili SINAV DUASI kısa Arapça-Türkçe oku! LGS'ye girerken okunması gereken dualar! LGS'yi kazanma duası...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) için milyonlarca aday hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl uygulanan LGS sınavı bu yıl 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Sınava az bir süre kala veliler ve adaylar en etkili, kısa, Arapça ve Türkçe LGS sınav dualarını araştırmaya başladı. Peki LGS'yi kazanma duası nedir? LGS'ye girerken okunması gereken dualar var mı, nelerdir? İşte ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği LGS başarı duası ve adayların mutlaka okuması gereken sınav duaları...
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS 2022 sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran'da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR
Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.
''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.
Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.
Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").