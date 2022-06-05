LGS günü ulaşım araçlarının ücretisiz olup olmayacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. Her yıl bir çok ilde toplu taşımalar LGS günü bedava hizmet veriyor. Peki LGS günü otobüsler ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay araçlarının 5 Haziran günü çalışma durumu...