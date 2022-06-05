LGS'ye girmezsek ne olur, liseye gidebilir miyim? 2022 LGS'ye girmek zorunlu mu, sınavsız geçiş var mı? Bu sene LGS'ye kaç kişi girecek?

Milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava katılım sağlıyor. LGS'ye katılım sağlayan öğrenciler sınav puanlarına göre hayalindeki liselere yerleşmek isteyecek. Bugün gerçekleşen sınav hakkında, "LGS'ye girmezsek ne olur, liseye gidebilir miyim?" sorusu merak edildi. Peki, 2022 LGS'ye girmek zorunlu mu? Bu sene LGS'ye kaç kişi girecek? İşte tüm merak edilenler!
LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?
LGS'ye girmek zorunlu değildir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.
LİSEYE GEÇİS SINAVI
Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.
LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.