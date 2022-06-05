LGS'ye girmezsek ne olur, liseye gidebilir miyim? 2022 LGS'ye girmek zorunlu mu, sınavsız geçiş var mı? Bu sene LGS'ye kaç kişi girecek?

Bir önceki sistem olan TEOG sistemine göre sorular daha seçicidir ve öğrencilerin genel kanaatine göre LGS daha zordur.

Ortaöğretim kurumlarına merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme olmak üzere iki farklı öğrenci yerleştirme sistemiyle öğrenci alımı yapılmaktadır. Merkezi Yerleştirme, LGS sınavı ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda LGS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme türüdür. Yerel Yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde alınarak yapılan yerleştirme şeklidir.