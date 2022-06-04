5 Haziran 2022 Pazar yarın toplu taşıma bedava mı? LGS günü otobüsler ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay...

LGS günü ulaşım araçlarının ücretisiz olup olmayacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. Her yıl bir çok ilde toplu taşımalar LGS günü bedava hizmet veriyor. Peki LGS günü otobüsler ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay araçlarının 5 Haziran günü çalışma durumu...
LGS GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
5 Haziran Pazar günü yani LGS sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.
LGS GÜNÜ TOPLU ULAŞIM SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?
LGS için 5 Haziran Pazar günü okullarına gitmek zorunda kalan öğrencilerin, sınav giriş belgelerini göstererek faydalanabilecekleri ücretsiz toplu ulaşım, sınavdan iki saat önce başlayıp, sınav bitiminden iki saat sonra sona erecek.
Böylece ücretsiz ulaşım saat 07:30'da başlayıp, 14:50'de sona ermiş olacak.