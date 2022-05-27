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    • Haberler
    • 27.05.2022 08:07
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    • 27.05.2022 08:07
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    İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı almak için nereye başvuru yapılır?

    İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı almak için nereye başvuru yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşsiz kalan kişiler bu haktan yararlanmak istiyor ve şartların neler olduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırıyor. Yapılan ödemelerle ilgili belli başlı kurallar da yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 işsizlik maaşı şartları nelerdir?

    2022 işsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar 2022? İşsizlik maaşı almak için nereye başvuru yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşsiz kalan kişiler bu haktan yararlanmak istiyor ve şartların neler olduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırıyor. Yapılan ödemelerle ilgili belli başlı kurallar da yer alıyor. İşte detaylar...

    Güncel olarak belirlenmiş işsizlik maaşı almak için yerine getirilmesi gereken şartlar, şöyle sıralanmıştır:
    • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
    • İşsiz kalınmasından önceki son 120 gün için hizmet akdine tabi olmak
    • İşten atılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması
    • İşveren dolayısıyla işsiz kalınmasından sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR müdürlüğüne şahsi olarak ya da internet üzerinden online olarak işsizlik maaşı alabilmek için başvuruda bulunmak

    İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
    İşsizlik maaşının ücret tutarı, çalışanların kazançlarına göre belirlenmiş ve 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:
    • En düşük kademeli işsizlik maaşı: 2.137 TL
    • Orta kademe işsizlik maaşı: 2.541 TL
    • En yüksek işsizlik maaşı: 4.272 TL

    İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?
    İşsizlik maaşının alınabileceği süre aralığı, işsizlik maaşı almak isteyen kişilerin çalışma sürelerine göre, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
    • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler için: 180 gün
    • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler için: 240 gün
    • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizler için: 300 gün

    İkinci Kez İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?
    İşsizlik maaşının ikinci kez alınabilmesi için gerekli olan tek şart, kişilerin en az 600 gün süre ile çalışmış olmalarıdır. Bir kez işten ayrıldıktan sonra, yeniden işsizlik maaşı almak için başvuru yapacak olan kişilerin yapmaları gereken tek şey, yeniden çalışmalarıdır. Sigortalı bir işe girmeyen ve en az 600 gün süre ile de sigortalı olarak çalışmayan kişilere herhangi bir şekilde işsizlik maaşı verilmesi mümkün değildir.

        İşsizlik Maaşı Almak İçin Nereye Başvuru Yapılır?
        İşsizlik maaşı almak isteyen kişilerin başvurmaları gereken yer İŞKUR'dur. İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ya da şahsi olarak her ilde bulunan İŞKUR müdürlükleri üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilmesi mümkündür.

        Kendi İsteği İle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?
        İstifa etmiş olan kişilerin İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı imkanından yararlanma imkanları mevcut değildir. İşsizlik maaşı, yalnızca haklı bir sebebi bulunmamasına rağmen işten atılmış olan kişilere verilir. Kendi isteği doğrultusunda işlerinden ayrılan kişilere herhangi bir şekilde işsizlik maaşı imkanı verilmez. Buna ek olarak emeklilik sebebi ile de işinden ayrılmış olan kişilere herhangi bir şekilde işsizlik maaşı verilmez.

        Yeni İşe Girince İşsizlik Maaşı Kesilir Mi?
        İşsizlik maaşı almakta olan biri eğer yeni ve sigortalı bir işe girerse işsizlik maaşı işe başladığını takip eden ayın sonunda kesilir. Ancak resmi olarak gelir getirdiği kanıtlanmayan bir işe girilmesi, yani sigortasız bir işe girilmesi durumlarında kişiler alma haklarının mevcut olduğu süre boyunca işsizlik maaşı almaya devam edebilirler.

        İşe Girince İŞKUR'A Bildirmek Gerekir Mi?
        İşsizlik maaşı alan kişilerin yeni bir işe başlamalarından sonra mutlaka İŞKUR'a başvurmaları gereklidir. Eğer kişiler, çalışmaya başladıkları işi İŞKUR aracılığı ile bulmuşlarsa bu zorunlulukları yoktur. Çünkü sistem üzerinde çalışmaya başladıkları işlerinin İŞKUR aracılığı sayesinde kendilerine verildiği görülür.

        Sigortalı Çalışırken İŞKUR'a Başvuru Yapılır Mı?
        Halihazır sigortalı çalışırken yeni bir iş bulabilmek için İŞKUR'a başvurabilmek mümkün değildir. Yeni bir iş aramak için başvuru yapılamayacağı gibi işsizlik maaşı almak için de başvuru yapılabilmesi mümkün değildir.
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        Haberler Haberler İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı almak için nereye başvuru yapılır?
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