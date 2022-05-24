KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI ŞARTLARI NELER? Lisans KPSS başvuru linki ais.osym.gov.tr giriş! 2022 KPSS oturum ücretleri ve KILAVUZ!

KPSS başvuruları başladı mı şartları neler? 2022 KPSS oturum ücretleri ne kadar, kaç TL? Lisans KPSS başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı? soruları sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından KPSS başvuru tarihleri duyuruldu. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre Lisans KPSS başvurularını yapabilecektir. Sınav ücreti de kılavuzda yer almaktadır. İşte detaylar...
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KPSS 2022 başvuruları 24 Mayıs itibariyle başlayacak olup 6 Haziran'da saat 23:59'da sona erecektir.
KPSS OTURUM ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunı henüz yayımlamadığından Lisans başvuru ücreti de henüz bilinmiyor. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz başvuru ücreti ve şartlarına haberimizde yer verilecektir.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu 2021 Ücretleri şöyleydi:
Her Bir Oturum İçin : 90,00 TL
Her Bir Oturum İçin KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 65,00 TL
Her Bir Alan İçin ÖABT Ücreti: 90,00 TL
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.
ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınav takviminde yer alan bilgilere göre ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ortaöğretim mezunlarının da katılabildiği KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül 2022 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.