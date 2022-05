KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI ŞARTLARI NELER? Lisans KPSS başvuru linki ais.osym.gov.tr giriş! 2022 KPSS oturum ücretleri ve KILAVUZ!

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS 2022 başvuruları 24 Mayıs itibariyle başlayacak olup 6 Haziran'da saat 23:59'da sona erecektir.

KPSS OTURUM ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunı henüz yayımlamadığından Lisans başvuru ücreti de henüz bilinmiyor. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz başvuru ücreti ve şartlarına haberimizde yer verilecektir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu 2021 Ücretleri şöyleydi:

Her Bir Oturum İçin : 90,00 TL

Her Bir Oturum İçin KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 65,00 TL

Her Bir Alan İçin ÖABT Ücreti: 90,00 TL