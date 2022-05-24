KPSS 2022 başvuruları 24 Mayıs itibariyle başladı. Başvuruda bulunmak isteyen çok sayıda aday 'KPSS alan bilgisi nedir? KPSS eğitim bilimleri nedir? Kpss A Grubu İle B Grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak olan adayların A grubu sınavlarına girmesi gerekiyor. İşte detaylar...
KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR?
Kamuda çalışmak isteyenlerin KPSS A grubu sınavlarına girmesi gerekir. A grubu sınavında Genel Kültür ile Genel Yetenek soruları bulunmaktadır. Ayrıca adayların kendi alanları ile ilgili alan sınavlarına da girmeleri gerekmektedir.
MEB kapsamındaki öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenlerin ise Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının dışında bir de Eğitim Bilimleri sorularını çözmeleri gerekmektedir. Bunun yanında branşlarına uygun olan alan sınavına da girmeleri gerekir. Bu sınav Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ismini almıştır.
KPSS A GRUBU İLE B GRUBU ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarına atamaların gerçekleşmesi için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından yeterli puanları almaları gerekmektedir. Kamu görevlerine ilk defa atanacak olan kişiler için A ve B grubu olmak üzere sınav seçenekleri bulunmaktadır.
● A grubu sınavı ile alınan kadrolar Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ile bağımsız genel müdürlüklere bağlı olan kuruluşlar ve bağlı bulunan ortaklıklar ile ilgili kadrolara alımın yapılması amacı ile gerçekleşmektedir.
● B grubunda bulunan kadrolar ise, genel ve özel bütçeli kurumlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanun ile kurulmuş olan fonlar, kefalet sandıkları, belediyeler, il özel idareleri, belediyenin kurmuş olduğu birlikler ve bunlara bağlı olan döner sermayeli kuruluşlar şeklinde sıralanabilir.