KPSS alan bilgisi nedir? KPSS eğitim bilimleri nedir? KPSS A grubu İle B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?

KPSS ALAN BİLGİSİ NEDİR?

Kamuda çalışmak isteyenlerin KPSS A grubu sınavlarına girmesi gerekir. A grubu sınavında Genel Kültür ile Genel Yetenek soruları bulunmaktadır. Ayrıca adayların kendi alanları ile ilgili alan sınavlarına da girmeleri gerekmektedir.

MEB kapsamındaki öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenlerin ise Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının dışında bir de Eğitim Bilimleri sorularını çözmeleri gerekmektedir. Bunun yanında branşlarına uygun olan alan sınavına da girmeleri gerekir. Bu sınav Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ismini almıştır.