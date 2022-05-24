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    • Haberler
    • 24.05.2022 11:17
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    • 24.05.2022 11:17
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    🔔24 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor, düşüyor?

    Son günlerde düşüşlü çıkışlı bir seyir çizen altın fiyatlarında yaşanan değişimler heyecanla takip ediliyor. İki üç haftalık periyotta yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği büyük bir merak konusu. Altın fiyatlarının çizdiği grafik yatırımcısını şaşırtmaya devam ederken ABD enflasyon rakamlarının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılara uyarı geldi.

    takvim.com.tr
    🔔Altın neden yükseliyor, düşüyor? 23 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    Altın alabilmek ya da satmak isteyenler gelecek zamanlarda pazarları nelerin beklediğini büyük bir merakla sıkı takibe aldı. Bu açıdan de piyasa eksperleri doğrultusundan oluşturulan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tanınan altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son ilerlemeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusu ile ilgili görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı doğrultusundan heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten yatırımcılara çok mühim ikazlar geldi.

    Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'e konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

    Altını iki türlü değerlendirmek lazım. Bir ons fiyatı yani uluslararası piyasalardaki değeri bir de gram değeri. Ons altında ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ve ABD Merkez Bankası FED'in para politikasına ilişkin kararları çok etkili oluyor.

    "FED 3 KEZ DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPACAK"

    Yaklaşık 3-4 aydır baskı altında kalıyor. Yani 2 bin dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra tekrar toparlanması biraz daha zor olduğunu gözlemliyoruz.

    Burada önemli olan faktör 1.800 dolar seviyesinin altına sarkacak mı? Çünkü FED yılsonuna kadar 3 kez daha faiz artırımı yapacak muhtemelen beklentiler o yönde.

        "YUKARI YÖNLÜ ATAKLAR GÖREBİLİRİZ"

        Ancak şu anda 1.850 dolar seviyesinin aşağısına çok da sarkmak istemiyor ons altın ve muhtemelen de tekrar 1.900 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Dünyada çok düşük olmayan bir altın fiyatı karşımızda olabilir.

        Ama içeriye baktığımız zaman tekrar dolar kuru 15.30 lira seviyesinin üzerinde 850 dolar seviyesinin altına sarkmayan ons altın da var haliyle gram altın 935 lira şu anda.

        "YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER BEKLİYORUZ"

        Ben vatandaşlarımıza şu konuda önemli bir bilgi vermek isterim. Sizin ekran görmüş olduğunuz gram altın TL fiyatı şu anda 908 TL. Ancak Kapalıçarşı piyasasına geldiğiniz zaman fiziki altın aldığınız zaman veya bankalarda işlem yaptığınız zaman gram altın TL fiyatı şu anda 936 lira.

        Bu ayrımı mutlaka çok iyi yapması gerekiyor vatandaşlarımızın. Şu anda ekranda gördüğümüz fiyat 908 lira ama Kapalıçarşı piyasasında şu anda gram altın 936 lira. Fiyatlarda yukarı yönlü hareketler bekliyoruz.

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        Haberler Haberler 🔔24 Mayıs İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor, düşüyor?
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