Altın yatırımcılarını ters düz etti! Gram altın için uyarı geldi! Bunun bir tık üstü yok! Altın o tarihte 1000 TL'yi... 22 ayar 10 gr bilezik ne kadar?
Bunun bir tık üstü yok! Altın o tarihte 1000 TL'yi... 22 ayar 10 gr bilezik ne kadar? Mayıs ayının ilk haftası süresince düşüşünü sürdürerek 900 TL'nin altından satıldı. Fakat Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz oranını açıklaması ve Türkiye'de enflasyon oranlarının belli olması sonrasında altın fiyatları yükselişe geçti. Ünlü ekonomistler ve yatırım eksperleri doğrultusundan Nisan ayında son kez altın alımı yapılmasına dair uyarılar yapılmıştı. 900 TL'nin üstünde alım yapılmamasını önererek, şu an 906 liraya kadar artan gram altın fiyatlarının gerçeği yansıtmadığı söyleniyor. Fiziki doğrultuda gram altın fiyatının 923 lira olduğunu bildiren isimler, altının mayıs ayının ilk haftasını yükselişle tamamladığını söylüyor.
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıları şoke ederken, eksper yorumları ve ekonomistlerin altın yorumları da yakından takip edilmeye başlanmıştı. Süreçte altın fiyatları amacıyla gözler yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi rakamlarına çevrilirken bir kritik altın analizi de ANZ Bank doğrultusundan yayımlandı. İç piyasada gram altının fiyatı ons altın ve dolar kuru üzerinden hesaplanırken ons altında sabit bir fiyatlama olmasına karşın dolar kurundaki iniş ve çıkışların altın fiyatlarında tarafı belirleyebileceği belirtiliyor.
Altın yatırımcıyı mutsuz edecek
WGC analisti Perlaky, altın yatırımcılarına mühim uyarılarda bulundu. Yaklaşık 20 senenin en yüksek rakamlarına ulaşan ABD dolarına ilgi edilmesi gerekliliğini ve doların kıymetli metal üstünde büyük bir tesire sahip olacağını belirtti. Perlaky'e göre, tarihsel olarak kuvvetli bir dolar ile altın arasındaki negatif korelasyonun devam ettiğini ve bunun istikbal süreçteki ters rüzgarlarla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.
Tüm bu ilerlemeler karşısında altının göstereceği tepkinin, güçlenen doların arkasındaki itici güçlerden etkilenebileceği vurgulanarak, merkez bankalarının faiz artırması ve getirilerin yükselmesi nedeniyle doların gücünü koruması durumunda altın fiyatlarının olumsuz etkileneceğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini söylüyor.
Rekor için tarih verildi! Altın o tarihte 1000 TL'yi...
İslam Memiş, piyasada 900 TL'nin altında gram altın olmadığını, yalnızca rakamsal olarak bir düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında gram altının 914 - 915 TL'ye satıldığına ilgi çekerek, bankalarda da makas aralığı nedeniyle 900 TL altında satışın olası olmadığını belirtti.
Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Memiş, piyasada 910 TL olarak görünen gram altının gerçekten 933 lira olduğunu, döviz ve emtialar amacıyla Nisan ayında bu sebeple final yapıldığını söylüyor. Gram altının beklendiği kadar yükselmediğinin altını çizerek ons altının temmuz ayında 1200 dolar, sene bağlamında ise 1450 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu ifade ediyor.