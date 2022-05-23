Bakaya kalmak ne demek? Bakaya bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Bakaya kalmak ne demek? Bakaya bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı nedir? sorularının yanıtları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması sonrası sıklıkla araştırılmaya başlandı.
BAKAYA BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?
Bu zamana kadar bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi artık kalktı. Başjan Erdoğan son dakika yaptığı açıklamasında yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeli haberi verdi.
Buna göre artık bakaya kalanlarda bedelli askerlikten faydalanabilecek. Erdoğan konuya ilişkin, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAYA KALMAK NE DEMEK?
Bakaya kalmak, askerlik döneminin gelmesine karşılık, görevi yapmak için girişim gerçekleştirmemiş kişileri ifade etmektedir.
YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?
Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.