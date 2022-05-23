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    • Haberler
    • 23.05.2022 20:11
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    • 23.05.2022 20:33
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    Bakaya kalmak ne demek? Bakaya bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi! geldi. Açıklama sonrası Bakaya kalmak ne demek? Bakaya bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı nedir? soruları gündeme geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    BAKAYA KALMAK NE DEMEK?

    Bakaya kalmak ne demek? Bakaya bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı nedir? sorularının yanıtları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması sonrası sıklıkla araştırılmaya başlandı.

    BAKAYA BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

    Bu zamana kadar bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi artık kalktı. Başjan Erdoğan son dakika yaptığı açıklamasında yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeli haberi verdi.

    Buna göre artık bakaya kalanlarda bedelli askerlikten faydalanabilecek. Erdoğan konuya ilişkin, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz." ifadelerini kullandı.

    BAKAYA KALMAK NE DEMEK?

    Bakaya kalmak, askerlik döneminin gelmesine karşılık, görevi yapmak için girişim gerçekleştirmemiş kişileri ifade etmektedir.

    YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

    Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

        Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

        Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin
        ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.
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