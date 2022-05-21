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    • Haberler
    • 22.05.2022 10:37
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    • 22.05.2022 10:38
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    Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü? Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı?

    Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son günlerde tüm dünya gündeminde yer alan Avrupa'da birçok ülkede ve ABD'de görülmesinin ve hızlı yayılmasının ardından oldukça telaş yarattı. İşte hastalık hakkında tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü?

    Monkeypox virüsü olarak da bilinen maymun çiçeği virüsü öldürücü mü? 12 ülkede 80 kişide tespit edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önemli açıklamalarda bulundu. İlk kez 1970 yılında Afrika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Maymun çiçeği virüsü hızla yayılmaya devam ederken vatandaşlar da telaşla bu hastalık hakkında bilgiler edinmek istiyor. Nasıl ve nereden bulaştığının araştırılmasının yanı sıra maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı öğrenilmek isteniyor. İşte tüm bilgiler...

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

    Çoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül olabiliyor.

    Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor.

    Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.

    Vakaların en sık görüldüğü Afrika ülkelerinde ölüm oranı yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor.

    Fakat bu ülkelerdeki virüs tespit sistemlerinin kısıtlı olması nedeniyle hafif vakaların tespit edilmemiş olma ihtimali de yüksek.

    Bu nedenle gerçek ölüm oranı bundan daha düşük de olabilir.

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkinliği, deride döküntü ve lezyon yer alıyor.

    Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlıyor.

    Lezyonlar düz veya şişkin olabiliyor, işi saydam veya sarımsı bir sıvıyla dolabiliyor ve ardından genellikle çatlayıp, kuruyup düşüyorlar.

    Vücuttaki lezyon sayısı birkaç adetten binlerceye kadar değişebiliyor.

        Döküntü genellikle yüz, avuç ve ayaklarda yoğunlaşırken gövdede daha az görülüyor.

        Ağız, cinsel organlar ve gözlerde de ortaya çıkıyorlar.

        Bu semptomlar 2-4 hafta sürdükten sonra genellikle kendiliğinden geçiyor.

        Fakat semptomlar ortaya çıktığında kendiliğinden geçmesini beklemek yerine doktora başvurmak tavsiye ediliyor.

        Maymun çiçeği geçirenlerle yakın temaslı olanların da sağlık birimlerine haber vermesi tavsiye ediliyor.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

        Hastalık belirtileri genellikle kendiliğinden geçiyor. Döküntü ve kaşıntıların mümkünse kendiliğinden kurumasını beklemek, değilse üzerini nemli tutmak da tavsiye ediliyor.

        Göz ve ağızdaki yaralarla temas etmemek de önemli.

        Çiçek virüsüne karşı geliştirilen antiviral ilaç tecovirimat (TPOXX adıyla da biliniyor) Ocak 2022'de maymun çiçeğine karşı da kullanım onayı aldı.
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        Haberler Haberler Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü? Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı?
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