Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü? Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Çoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül olabiliyor.

Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor.

Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.

Vakaların en sık görüldüğü Afrika ülkelerinde ölüm oranı yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor.

Fakat bu ülkelerdeki virüs tespit sistemlerinin kısıtlı olması nedeniyle hafif vakaların tespit edilmemiş olma ihtimali de yüksek.

Bu nedenle gerçek ölüm oranı bundan daha düşük de olabilir.