Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı? Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

Tüm illerden vatandaşlar Babalar Günü ne zaman 2022? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, ilk ne zaman kutlandı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Tüm dünyada kutlanan özel günlerden biri olan Babalar Günü'nde sürprizler yapılıyor, hediyeler alınıyor arkamızda dağ gibi duran en yakınımız için bu günde mutluluk sağlanıyor. Mayıs ayının son günleri yaklaşırken tarih bilgisi de araştırma konusu oldu. Peki Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanan Babalar Günü bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.