Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kimler katılacak, hangi ünlü konuklar yer alacak?

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar, 11 Şubat 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine küçük yaşlarda adım atan Oya Başar, 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na girdi ve İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı.

Kariyerine küçük yaşlarda adım atan Oya Başar, 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na girdi ve İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı.