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    • Magazin
    • 21.05.2022 16:02
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    • 21.05.2022 16:04
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    Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kimler katılacak, hangi ünlü konuklar yer alacak?

    Her Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğu ile ekrana gelen, izleyicilere keyifli anlar yaşatan programın her haftaki konukları merak konusu oluyor. Peki 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kimler katılacak, hangi ünlü konuklar yer alacak? Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de Uzun Yol Şarkıları konsepti olacak. İşte o ünlü isimler...

    takvim.com.tr
    Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

    Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kimler katılacak, hangi ünlü konuklar yer alacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her Cumartesi saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ayrı ilgiyle izlenen Şarkılar Bizi Söyler'ın bu haftaki konukları merak edildi. İşte o isimler...

    21 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta Sinan Özen, Hamdi Alkan ve Oya Başar konuk olacak. Bu hafta sadece Sinan Özen müzik orijiniyle programa katılırken, Hamdi Alkan ve Oya Başar oyunculuktaki başarılarıyla biliniyor.

    OYA BAŞAR KİMDİR?

    Oya Başar, 11 Şubat 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerine küçük yaşlarda adım atan Oya Başar, 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na girdi ve İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı.

    Kariyerine küçük yaşlarda adım atan Oya Başar, 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na girdi ve İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı.

        2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.
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        Haberler Magazin Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kimler katılacak, hangi ünlü konuklar yer alacak?
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