Solucan gübresi nasıl yapılır? Solucan gübresinin yapılışı nasıldır? Solucanlar kaç ayda ürer?

👉Solucan Gübresi Nasıl Toplanır?

Solucan gübresinin toplanma işlemi , solucanların daha önce yerleştirilmiş oldukları kova veya alanlardan topraklarından ayrıştırılması ile gerçekleştirilir. Solucanlar, mevcut oldukları topraktan nazik bir şekilde alınarak yerleştirilecekleri yeni topraklara konabilirler. Solucanların üzerinden topraktan ayrıştırılmasından sonra ayrı bir kovaya konması ile solucan gübreleri toplanabilir.

👉Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Elde Edilir?

Sıvı solucan gübresinin elde edilebilmesi için, solucanlardan toplanmış olan gübreye su karıştırılması gereklidir. Toprağa konacak olan su miktarı, toplanmış olan solucan gübrelerinin miktarına göre belirlenir. Solucan gübreleri ile yeterli miktarda su, gübre sıvı hale gelene kadar devam edilir ve böylece sıvı solucan gübresi elde edilmiş olur.