Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden yarışmacı...

Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları gündemde yer alıyor. Survivor'da dokunulmazlık oyunları tamamlandı. Şimdi de sırada eleme konseyi var. Kıyasıya mücadele devam ederken fenomen yarışmada gözler SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden isimde ve 17 Mayıs günü yarışmanın ödül oyununu kazanan takımında.